Taliban'dan militanlarına: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün

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Taliban'ın kurucusunun oğlu olan Afganistan'ın yeni Savunma Bakanı, askerlere eğlenceyi bırakmalarını ve görevlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

NTV'nin The Wall Street Journal'dan (WSJ) aktardığına göre, Taliban’ın savunma bakanı Mevlevi Muhammed Yakub, "Atandığınız görevlere bağlı kalın. Şehitlerimizin kanıyla yaratılan statümüze zarar veriyorsunuz” dedi.

Yakın tarihli bir konuşmada bakan, aynı zamanda askerlere bu kadar çok selfie çekmeyi bırakmaları gerektiğini, çünkü bunun Taliban yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Yakub, 'Bu fotoğraflar sosyal medyaya düştüğünde, grubun liderlerinin yerlerini ve faaliyetlerini ele verebileceği' konusunda uyarıda bulundu.

WSJ, Yakub'un ayrıca askerleri çok hızlı araba kullandıkları ve batılı modayı benimsedikleri için disipline ettiğini bildirdi.

'İSLAMİ SİSTEMİMİZİ KAYBEDERİZ'

Taliban savaşçılarının artık omuz hizasında saçları, şık kıyafetleri ve beyaz spor ayakkabılarıyla görülmemesi gerektiğini söyleyen Yakub’un, “Allah korusun böyle davranmaya devam edersek İslami sistemimizi kaybederiz” dediği aktarıldı.

Öte yandan, Taliban'ın Afganistan’da yönetimi devralmasından bu yana, Taliban üyelerinin 1990'ların sonundaki acımasız yönetimlerini anımsatan şiddetli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Habere göre, Ağustos ayında, Taliban askerleri Afgan bir kadını "kötü yemek pişirdiği” için ateşe verdi. Cuma günü bir tanık, akerlerin şehir meydanında bir vince ceset astığını söyledi.