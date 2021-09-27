Sağlık

3’üncü doz Covid-19 aşısını olan Biden: Bu salgın, aşısızların salgını

ABD Başkanı Joe Biden, 3'üncü Doz Covid-19 aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.
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ABD Joe Biden aşı BioNTech Pfizer

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, “destek dozu” olarak nitelendirilen 3'üncü Doz Covid-19 aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Biden, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3'üncü dozu yaptırdı.

Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti.

Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını" yorumunda bulundu.

 

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