Peşmerge Bakanlığı: 1 ve 2 güçlerinin organizasyonu tamamlandı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, 1 ve 2 destek güçlerinin bakanlık bünyesindeki organizesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki 1 ve 2 güçlerinin yetkililerinin Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD, İngiltere, Almanya ve Hollandalı danışmanlarla bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu güçlerle ilgili çalışmaların tamamlandığının kaydedildiği açıklamada, toplantıda 1 ve 2 güçlerinin sayısı yetkilerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde bakanlıktaki yeni organizasyon ve reform sürecinin başlayacağı ifade edildi.