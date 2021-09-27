Politika

Peşmerge Bakanlığı: 1 ve 2 güçlerinin organizasyonu tamamlandı

Peşmerge Bakanlığı, 1 ve 2 destek güçlerinin bakanlık bünyesindeki organizesinin tamamlandığını bildirdi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Uluslararası Koalisyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, 1 ve 2 destek güçlerinin bakanlık bünyesindeki organizesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki 1 ve 2 güçlerinin yetkililerinin Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD, İngiltere, Almanya ve Hollandalı danışmanlarla bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu güçlerle ilgili çalışmaların tamamlandığının kaydedildiği açıklamada, toplantıda 1 ve 2 güçlerinin sayısı yetkilerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde bakanlıktaki yeni organizasyon ve reform sürecinin başlayacağı ifade edildi.

 

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