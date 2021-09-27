Suriye Dışişleri Bakanı’ndan mülteci açıklaması

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Suriyelilerin durumundan istifade ettiğini iddia eden Mikdad, "Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor" dedi.

Geçen hafta Rus haber ajansı Sptunik'e konuşan Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir “işgal eylemi” olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söylemişti.

Bu arada Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin tutuklandığını, ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kaldığını aktardı.