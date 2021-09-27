Politika

Washington: Kuzey Kore’yle ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Porter, Washington'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasıyla alakalı “acil sorunu” çözmek üzere Kuzey Kore liderliğiyle ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
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ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Jalina Porter Kuzey Kore

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Kuzey Kore ile gerilimli ilişkilere ve diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Porter, düzenlediği basın toplantısında, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ön koşul olmaksızın görüşmeye hazırız ve Pyongyang'ın bu adımımıza olumlu yanıt vereceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Porter, “Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması” ABD'nin esas hedefi olarak kaldığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze denemelerini ülkenin komşuları ve uluslararası toplum için bir tehdit olarak gördüklerini öne sürerek, Pyongyang'ı yarımadayı nükleer silahlardan arındırma konusunda diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.

Geçen haftalarda ise Japonya, Güney Kore ve ABD'den üst düzey diplomatların düzenlediği üçlü toplantıda, Kuzey Kore'nin füze testlerine verilecek muhtemel karşılık ele alınmıştı.

Taraflar, Pyongyang'a yönelik yaptırım baskısıyla birlikte diyalog sürecini de devam ettirerek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalmıştı.

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