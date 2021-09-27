Politika

AB, Suudi ile insan hakları konusunda diyalog başlattı

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ile insan hakları konusunda diyalog başlattığını duyurdu.
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avrupa Avrupa Birliği Suudi Arabistan Maria Soraya Rodrigez Ramos Luisa Ragher

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan ile insan hakları konusunda diyalog başlattığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesi, 2021 İnsan Hakları ve Demokrasi raporu taslağını görüşmek için bir oturum düzenledi.

Oturumda konuşan AP İnsan Hakları ve Demokratikleşme Bölümü Başkanı Luisa Ragher, üçüncü ülkelerle diyalog kurmayı önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan ile diyalog başlatıldığını duyuran Ragher, "Az önce Suudi Arabistan ile önemli bir görüşmeden çıktım. Çok önemli ve ilk kez yapılan bir diyalog. Size bu yöntemle partner ülkeler ile insan hakları konusunda iletişime geçeceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

AP Milletvekili Maria Soraya Rodrigez Ramos da dünya genelinde demokrasilerin erozyona uğradığını ifade etti.

AB'nin "yalnızca durumu özetlemek" için değil, dünyadaki demokrasileri desteklemek amacıyla somut düzeyde araç geliştirmek için çalışması gerektiğine işaret eden Ramos, AB'nin insan hakları konusunda daha tutarlı ve uyumlu olması gerektiğini belirtti.

 

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