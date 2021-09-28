İngiltere’de akaryakıt krizi: Ordu hazır bekletiliyor

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İngiliz hükümeti, orduda görevli tanker şoförlerinin ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini söyledi.

İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, kararın 'tedbir amaçlı' alındığını söyledi ve Birleşik Krallık'ta yakıt tedarikinin güçlü olduğunu ifade etti.

Akaryakıt tedarikçileri de birkaç gün içinde normale dönmeyi umduklarını dile getiriyor.

Otomotiv hizmetleri şirketi RAC, kurşunsuz benzinin litre fiyatının Cuma gününden bu yana bir penny arttığını söyledi ve bazı küçük işletmelerin fiyat artırarak durumdan istifade etmeye çalıştığını söyledi.

Bakanlar, benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklardan ve stokların tükenmesinden ihtiyaçlardan fazlasını satın alanları sorumlu tuttu.

Çok sayıda sürücü, TIR şoförlerinin vize sorunları nedeniyle ülkeye girememelerinden dolayı akaryakıt sıkıntısı yaşanacağı kaygısıyla benzin istasyonlarına akın etmişti.

Şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için İngiltere genelinde benzin istasyonlarında "panik halde benzin almak isteyenler" uzun kuyruklar oluşturmuş, çoğu benzin istasyonu stokların tükenmesi nedeniyle pompaları kapatmıştı.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin %50'si ila %90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.