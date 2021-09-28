Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki son artışın nedenlerinin tahmin edilenden daha uzun sürebileceğine ilişkin Kongre'yi uyaracak.

Fed, Başkan Powell'ın 28 Eylül'de ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Coronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ve benzeri görülmemiş maliye politikası eylemlerinin toparlanmaya güçlü destek sağladığını belirten Powell, ekonominin güçlenmeye devam ettiğini aktardı.

Powell, reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ilk yarısında güçlü bir hızda yükseldiğine işaret ederek, büyümenin ikinci yarıda da güçlü bir hızla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiğini ancak Covid-19 vakalarındaki artışın bu sektörlerin toparlanmasını yavaşlattığına dikkati çeken Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Powell, devam eden Covid-19 korkusu gibi salgınla ilgili faktörlerin istihdam artışı üzerinde ağırlık oluşturduğunu ifade etti.

"DELTA VARYANTI TOPARLANMANIN YAVAŞLAMASINA NEDEN OLDU"

Enflasyonun yükseldiğini ve muhtemelen gelecek aylarda ılımlı hale gelmeden önce yüksek kalmayı sürdüreceğini vurgulayan Powell, ekonominin normalleşmesi ve harcamalardaki toparlanma devam ederken, özellikle bazı sektörlerdeki arz dar boğazları nedeniyle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskılar görüldüğünü, bu etkilerin beklenenden daha büyük ve uzun süreli olduğunu ancak enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru gerilemesinin beklendiğini aktardı.

Powell, ekonomik faaliyetin durması gibi yeniden normale dönme sürecinin de "benzersiz" olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Normalleşme devam ederken, dar boğazlar, istihdam zorlukları ve diğer kısıtlamalar beklenenden daha büyük ve kalıcı olabilir, enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturabilir. Sürekli yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse, kesinlikle yanıt verir ve enflasyonun hedefimizle tutarlı seviyelerde olmasını sağlamak için araçlarımızı kullanırız."