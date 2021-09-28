Politika

Pakistan'da DAİŞ'in üst düzey komutanı öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonla DAİŞ'in üst düzey komutanı Mümtaz Ahmed'in öldürüldüğü bildirildi.
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dünya Mümtaz Ahmed DAİŞ Pakistan

HABER MERKEZİ

Belucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan terör örgütü DAİŞ lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.

DAİŞ'in 2018 yılının Temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde DAİŞ’in eski Afganistan emiri Ebu Omer Horasani de öldürülmüştü.

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