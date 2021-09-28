Pakistan'da DAİŞ'in üst düzey komutanı öldürüldü
HABER MERKEZİ
Belucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan terör örgütü DAİŞ lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.
DAİŞ'in 2018 yılının Temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde DAİŞ’in eski Afganistan emiri Ebu Omer Horasani de öldürülmüştü.