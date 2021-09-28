Politika

Rusya’da ırkçı saldırı: Kürt aileden 3 kişi öldürüldü

Rusya’da bir Kürt ailenin 3 ferdi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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dünya Rusya Kürt aile ırkçı saldırı

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre Rusya’nın Voronej Oblastı’na bağlı Volchanskoe kasabasında bir Kürt aileye silahlı saldırı düzenlendi.

Irkçı bir saldırı olduğu belirtilen ve Victor Mirskoy isimli zanlı tarafından gerçekleştirilen saldırıda Gulistan İbrahimova (59), oğlu Nadir (19) ve torunu Ezis (5) yaşamını yitirdi.

Kasaba sakinleri, 20 yıl önce Kırgızistan’dan Rusya’ya göç eden ailenin daha önce hiç kimseyle bir sorun yaşamadığını, 16 Eylül gecesi Victor Mirskoy (54) isimli Rus tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

Gulistan İbrahimova’nın kızı Asya, katil zanlısının ilk önce 5 yaşında Ezis’i boğarak öldürdüğünü, daha sonra Nadir’i, ardından da annesi Gulistan’ı silahla vurarak katlettiğini söyledi.

K24’ün ulaştığı bilgilere göre katil zanlısı daha önce kasabadaki tüm Kürtleri bölgeden çıkarma tehdidinde bulunmuş.

Katil zanlısı polis tarafından yakalanırken, katliamla ilgili soruşturma sürüyor.

Rus, Kürt ve diğer etnik kesimlerin ikamet ettiği 400 nüfuslu Volchanskoe, başkent Moskova’ya 1076 kilometre mesafede bulunuyor.

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