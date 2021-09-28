Irak - Suriye sınırında milislere bombardıman

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, Irak - Suriye sınırında yer alan El Bukemal bölgesi yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Uyruğu belirsiz silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlendiği belirtilen saldırılarda İran destekli milislerin iki kampının hedef alındığı ancak ölü veya yaralı sayısının bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan Suriye’nin Deyr ez-Zor vilayeti sınırlarında yer alan Mezar bölgesinde de İran destekli milislerin eğitim kampı olarak kullandığı alan bir SİHA tarafından bombalandı.

Bu ayın ortalarında 3 Haşdi Şabi mensubu benzer bir saldırıda ölmüş, bazıları da yaralanmıştı.