Politika

Irak - Suriye sınırında milislere bombardıman

İran destekli milislerin Irak ile Suriye sınırında yer alan kamplarına bombardıman düzenlendiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İran destekli milisler El Bukemal Suriye bombardıman

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, Irak - Suriye sınırında yer alan El Bukemal bölgesi yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Uyruğu belirsiz silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlendiği belirtilen saldırılarda İran destekli milislerin iki kampının hedef alındığı ancak ölü veya yaralı sayısının bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan Suriye’nin Deyr ez-Zor vilayeti sınırlarında yer alan Mezar bölgesinde de İran destekli milislerin eğitim kampı olarak kullandığı alan bir SİHA tarafından bombalandı.

Bu ayın ortalarında 3 Haşdi Şabi mensubu benzer bir saldırıda ölmüş, bazıları da yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv