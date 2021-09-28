Politika

ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Kongre'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar için harekete geçeceği açıklamasında bulundu.
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ABD'li Senatör Menendez
ABD'li Senatör Menendez
ABD Bob Menendez ABD yaptırım senatör

HABER MERKEZİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Menendez yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kayda değer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Menendez, "Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir" diye konuştu.

Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.

Erdoğan, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya da dahil olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

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