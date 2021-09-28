UEFA Avrupa Süper Ligi soruşturmalarını iptal etti

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UEFA, tarafından yapılan açıklamayla üç kurucu kulüp hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının daha önce hiç soruşturma açılmamış gibi geçersiz sayılacağını duyurdu.

Açıklamada, "FC Barcelona, Juventus FC ve Real Madrid CF aleyhindeki "Süper Lig" ile bağlantılı UEFA'nın olası bir ihlaliyle ilgili davanın durdurulmasının ardından, UEFA Temyiz Kurulu yargılamaları geçersiz ilan etti ve dava hiç açılmamış gibi geçersiz sayıldı" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kurucu üç kulübe ek olarak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan ve Inter'in de aralarında bulunduğu 12 takım; nisan ayında Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Ligi'nde mücadele etmek istediklerini duyurmuş ve proje bu şekilde harekete geçmişti.

Ancak UEFA'nın, ulusal federasyonların ve taraftarların yoğun tepkileriyle diğer dokuz kulüp iki gün içerisinde projeden çekilme kararı alırken; Barcelona, Real Madrid ve Juventus ise girişimlerinde ısrarcı olacaklarını belirtmişlerdi.

Ayrıca Premier Lig kulüpleri, lig yönetimiyle uzlaştıktan sonra bu girişimlerinden ötürü toplamda 22 milyon poundluk bir ceza ödemişlerdi.