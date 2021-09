Urfa’da biber salçası sezonu devam ediyor

URFA (K24)

Urfa’da her yıl ağustos ayında başlayarak, ekim ayına kadar devam eden biber salçası yapımı sezonu devam ediyor.

Fabrikalarda salça olmasına rağmen, Urfalılar her yıl kapya biberlerden eski yöntemlerle salça hazırlıyor ve her evde acı biber salçasının olması gerektiğini dile getiriyor.

Urfa'nın kapya biberlerinden yapılan ve mutfakların vazgeçilmez tadı olan salça, Kürt kentlerinde ve Türkiye'de kültür haline gelmiş.

Urfa’daki tarlalarda yetiştirilen biberler çoğunlukla kadınlar tarafından büyük bir emekle salça haline getiriliyor. Kadınlar, sabahtan akşama kadar bu işi yaptığını söylüyor.

Mehmet Çiçek, yıllardır yanında çalışan kadınlarla birlikte salça yaptıklarını ifade ederek, çeşitli yerlerde getirdikleri biberlerle yaptıkları salçanın Urfa’daki bütün evlere sattıklarını söylüyor.

K24’e konuşan isot üreticisi Mehmet Çiçek şunları söyledi:

“Biz burada vatandaşın köylerden getirdiği ya da pazarlardan satın aldığımız biberleri salça yapıyoruz. Torbanın tanesini 8 ile 12 TL arasında satın alıyoruz. Şimdi artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Daha önce her çadırda 20 kişi çalışıyordu ve her biri salça için günlük 15-20 torba biber hazırlıyordu. Her yıl bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Çadırlarda salçaları hazırlayan kadınlar, biberlerin çok acı olduğuna dikkat çekerek, sıcak havlarda zorluk yaşadıklarını söylüyor.

Ayrıca Urfalılar, biber salçasının eski yöntemlerle yapılmasının daha iyi olduğunu dile getiriyor.

Yakup Güneş isimli Urfalı, salça yapmak için 80 kilo biber satın aldığını, yemeklerde yılda 30-35 kilo salça kullandıklarını söylüyor.