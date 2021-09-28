Politika

SMDK Başkan Yardımcısı: ABD Suriye’de siyasi çözümü destekliyor

SMDK Başkan Yardımcısı ve ENKS temsilcisi, ABD’nin Suriye'deki siyasi çözüme desteğini yinelediğini söyledi.
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kürdistan Abdulhakim Beşar ENKS Richard Mills Suriye Afrin

ERBİL (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı ve ENKS temsilcisi Abdulhakim Beşar, Suriye muhalefetinden ortak bir heyetin 27 Eylül'de New York'ta ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills ile bir araya geldiğini söyledi.

K24’e konuşan Beşar, görüşmede Suriye’deki siyasi süreç, Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’deki durum, Esad rejimin siyasi süreci engellemesi ve ABD'nin Sezar Yasasına kayıtsız kalınması gibi konuların konuşulduğunu ifade etti.

Fırat'ın doğusundaki durumun da konuşulduğu görüşmede SMDK heyeti, ABD'ye terörle mücadele ve Kürt diyaloğundaki müzakerelerindeki gözlemci rolü dolayısıyla teşekkür etti. 

ABD temsilcisiyle Türkiye destekli silahlı grupların kontrol ettiği Rojava’nin Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’deki durumun konuştuğunu ifade eden Beşar, her iki tarafın da insanlarının güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmeleri için tüm taraflara baskı yapılmasında mutabık kaldığını söyledi.

Beşar ayrıca, Mills’ın ülkesinin Suriye siyasi sürece desteğini dile getirdiğini, ABD'nin Suriye meselesine olan bağlılığının azalmadığını ve siyasi bir çözüme ulaşılana kadar ABD’nin baskısının devam edeceğini vurguladığını kaydetti.

ENKS’nin de içerisinde yer aldığı SMDK’den bir heyet, 76’ncı BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarda bulunuyor.

Heyette ENKS'nin iki temsilcisi olarak SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşar ve Müzakere Komitesi üyesi İbrahim Biro yer alıyor. 

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