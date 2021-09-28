Taliban Kabil Üniversitesi’ni kadınlara yasakladı

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New York Times'ın haberine göre Taliban'ın atadığı yeni rektör, "bir sonraki talimata kadar" kadın öğretim üyeleri ve öğrencilerin üniversiteye giremeyeceğini açıkladı.

Rektör Muhammed Eşref Hayrat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "herkes için gerçek İslami koşullar sağlanana kadar" kadınların okumak ya da çalışmak için üniversiteye gelemeyeceğini bildirdi.

Kabil Üniversitesinin görevdeki rektörü farmakoloji profesörü Muhammed Osman Baburi geçen hafta görevden alınarak yerine sadece lisans diploması bulunan Hayrat atanmıştı. Hayrat, Twitter hesabından "ajan" gazetecilerin öldürülmesi çağrısı yaparak dikkat çekmişti.

TALİBAN’IN GETİRDİĞİ YASAKLAR

Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki iktidarında kız çocuklarının okula gitmesi ve ev dışında çalışması nadir istisnalar dışında tamamen yasaklanmış, tüm yüz ve vücudu örten burka giyme zorunluluğu getirilmiş, halk önünde kırbaçlama, recm ve uzuvların kesilmesi gibi ceza uygulamaları dünya kamuoyunda dehşete yol açmıştı. Taliban döneminde müzik, fotoğraf, televizyon, hatta uçurtma gibi çocuk oyunlarına da yasak getirilmişti.

15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, uluslararası tanınma için ılımlı mesajlar vermeye özen göstermiş, kadın haklarına "şeriatla uyumlu olduğu sürece" saygı gösterileceğini açıklamıştı.

Taliban iktidara geldikten sonra ilk olarak kadınların eğitim ve çalışma hayatına kısıtlamalar getirdi.

Üniversitelerde kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrılırken kız çocuklarının 6'ncı sınıfın sonuna kadar okuyabileceği açıklandı. Taliban, bu uygulamayı "kız çocuklarının öğrenim için güvenli bir ortama ihtiyacının bulunduğu" şeklinde açıkladı, kısıtlamaların "yeni bir sistem oluşturulana kadar" geçici nitelikte olduğunu bildirdi. Afganistan, şu an dünyada kız çocuklarının ilkokul sonrası öğrenim göremediği tek ülke konumunda.