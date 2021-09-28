Bileşenler Irak’a kıyasla Kürdistan Bölgesi’nde daha güvende

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan bileşenler ayrım yapılmaksızın her hakka sahip şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Buna karşılık Irak’ta ise birçok kişi terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönemiyor.

K24’e konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed Sadeddin İlhanlı, Irak’ta halen çok sayıda Türkmen göçmenin evlerine dönemediğini ve Kürdistan Bölgesi’nde kalmaya devam ettiğini söylüyor:

“Kürdistan Bölgesi toplumundaki birlik ve beraberliği, siyasi hayata da görüyoruz. Kurumlarda hem Türkmenler hem Hristiyanlar yer buluyor. Binlerce Türkmen aile, can güvenliği nedeniyle evlerine dönemediği için huzurlu bir yer olan Kürdistan Bölgesi’nde yaşamaya devam ediyor.”

Irak’ta temel hakları bile ihlal edilen Hristiyanlar, Kürdistan Bölgesi’nde diğer vatandaşlar gibi eşit haklara sahip. Bu da onların Kürdistan Bölgesi’nde kendilerini güvende hissetmesini sağlıyor.

Hristiyan Suraya Örgütü Başkanı Newzad Pols, “Huzur ve istikrar anlamında Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında büyük bir fark var. Bileşenler burada özgürce yaşıyor ve bütün haklara da sahipler. Düşünce ve ifade özgürlüğüne sahipler. Ancak Irak’ta Hristiyanlar evlerine dönmeye korkuyor” diye belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde ulusal ve dini bileşenler arasındaki birliktelik nedeniyle Kürdistanlı vekillerin Bağdat’ta sayısının artması isteniyor.