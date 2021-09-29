Bakanlar Kurulu yolsuzlukla mücadele yasa tasarısını onayladı

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, ‘Kürdistan Bölgesi’nde Yolsuzlukla Mücadele İçin Temiz Eller Komisyonu Ulusal Stratejik Tasarısı 2021-2025’ isimli yolsuzlukla mücadele yasa tasarısını onayladı.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık tarafından Vakıflar ve Din İşleri Yüksek Konseyi Planı Yasa Tasarısı üzerine sunum yapılırken, söz konusu tasarı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Vakıflar ve Din İşleri Yüksek Konseyi yasasıyla Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı din mensuplarına ait hakların yanı sıra vakıf mülklerinin de daha koruma altında olacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından Silah Yasa Tasarısı hakkında sunum yapılan toplantıda, yasa tasarısının amacının silah satış, alım ve taşıma durumlarının düzenlenmesi olduğu belirtildi. Söz konusu tasarı da Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

‘Kürdistan Bölgesi’nde Yolsuzlukla Mücadele İçin Temiz Eller Komisyonu Ulusal Stratejik Tasarısı 2021-2025’ hakkında Temiz Eller Komisyonu Başkanı Ahmed Enver tarafından sunum yapılan toplantıda, söz konusu tasarıyla şeffaflığın sağlanacağı ve kamu mallarının suiistimal edilmesinin önüne geçileceğinin altı çizildi.

Toplantıda, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili söz konusu tasarı kabul edildi.