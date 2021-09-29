Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 1 günde 17 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 8 bin 430 Covid-19 testi yapılırken, 1349 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1246 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 121 bin 598 Covid-19 testi yapılırken, 330 bin 868 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 296 bin 718 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 855 kişi yaşamını yitirdi.
28 bin 295 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.