Politika

‘Afgan direniş güçleri, Tacikistan topraklarını üs olarak kullanıyor’

Afganistan'daki direniş güçlerinin Tacikistan topraklarını üs olarak kullandığı iddia edildi.
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dünya Afganistan Taliban Tacikistan Ahmed Mesud

HABER MERKEZİ

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, Pençşir'deki direniş güçlerinin lideri Ahmed Mesud, kendini cumhurbaşkanı ilan eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Afganistan Ulusal Kongre Partisi lideri Abdül Pedram, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de koruma altına alındı.

FT'ye konuşan Pedram, "Bir ay içinde Taliban'a karşı resmi düzeyde direniş ilan etmeyi planlıyoruz" dedi.

Direnişin şu anda varlıklı Afganlar tarafından finanse edildiğini ancak Rusya'dan mali destek almayı umduklarını söyleyen Pedram, Moskova'yla bakanlar düzeyinin ötesinde temaslar kurduğunu iddia etti.

Gazete, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın Moskova'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le direnişin durumunu istişare edeceğini belirtti.

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