Politika

Başbakan, İslam Alimleri Birliği heyeti ile bir araya geldi

Kürdistan İslam Alimleri Birliği Yönetim Ofisi üyelerinin katıldığı görüşmede konuşan birliğin başkanı Abdullah Weysi, hükümetin reform programı ve yolsuzluklarla mücadelesine desteğini iletti.
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kürdistan Mesrur Barzani Abdullah Weysi Kürdistan İslam Alimleri Birliği

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Mela Abdullah Weysi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan İslam Alimleri Birliği Yönetim Ofisi üyelerinin katıldığı görüşmede konuşan birliğin başkanı Abdullah Weysi, hükümetin reform programı ve yolsuzluklarla mücadelesine desteğini iletti.

Weysi, İslam Alimleri Birliği’nin, Başbakan’ın krizlerin aşılması ve Kürdistan Bölgesi halkının hayatının iyileştirilmesinin yönündeki çabalarını desteklediğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, toplumun bilinçlendirilmesi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı bileşenler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün ilerletilmesi konularında İslam Alimleri Birliği’nin rolünün önemine vurgu yaptı.

İslam alimlerinin radikal fikirlerle mücadele etmeye ve Kürdistan halkının hak ve kazanımlarını savunmaya devam etmesini umduğunu kaydeden Başbakan, alimlerin toplumda milli meselelerin yanı sıra hoşgörü ve sevgi mesajının yayılmasındaki rolünün altını çizdi.

 

 

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