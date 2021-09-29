Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Sisi bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mısır ABD Abdulfettah es-Sisi Jake Sullivan

HABER MERKEZİ

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Sullivan görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İkili, Filistin meselesindeki gelişmeler ve barış sürecini canlandırmanın yolları üzerine istişarede bulunurken, Filistin’de insani şartların iyileşmesi ve mevcut ateşkesin sürdürülmesi için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.

Sisi ve Sullivan görüşmesinde Libya meselesine de değinildi.

Açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı ve Sullivan'ın Libya’da yapılması beklenen seçimler, paralı askerlerin ülkeden çekilmesi ve askeri kurumların tek çatı altında birleştirilmesi konusunda mevcut koordinasyonun yoğunlaştırılması yönünde fikir birliğinde oldukları belirtildi.

“MISIR, SU ÇIKARLARINA ZARAR VERİLMESİNİ KABUL EDEMEZ”

Hedasi Barajı meselesinin de ele alındığı görüşmede Sisi, ülkesinin müzakerelere olan taahhüdünden söz ederek, bu önemli sorunun çözülmesi için uluslararası toplumun da üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Sisi ayrıca Mısır’ın su çıkarlarına zarar verilmesini kabul etmeyeceğini vurgularken, Sullivan da Mısır’ın tüm tarafların su haklarını gözeterek sorunun çözümü için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv