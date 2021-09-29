ABD ve Katar'dan Hizbullah’a yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ali Reda Hasan el Banai, Ali Reda el Kassabi Lari ve Abdul Muayyid el Benayare'nin Hizbullah'a finansal ve ayni destek sağlayan isimler olarak belirlendiği vurgulandı.

Lübnan Hizbullah’ı, ABD’nin yabancı terör organizasyonları listesinde bulunuyor.

Açıklamada Katar'ın da örgütü terör listesine aldığı vurgulandı, fakat aldığı önlemler detaylandırılmadı.

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrolü Dairesi Başkanı Andrea Gacki, Hizbullah'ın finansörlerle kurduğu küresel ağ üzerinden uluslararası finans sistemini suistimal ederek kasasını doldurduğunu ve terör faaliyetlerine kaynak oluşturduğunu belirtti.

Gacki, "Hizbullah'ın bu finansal ağının uluslararası hüviyeti, bizim Amerikan ve uluslararası finans sistemini terörist suistimallerden korumak için Katar hükümeti gibi uluslararası ortaklarımızla devam eden işbirliğimizin önemini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesine alınan isimlerin Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn vatandaşı ve bir Filistinli olduğu açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu girişimin Washington'ın bir Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke ile yapılan en önemli ortak adımlardan biri olduğunu belirtti.