Devler Ligi’nde 5 maç oynandı: İşte sonuçlar

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan H Grubu maçında Juventus, konuk ettiği geçen yılın şampiyonu Chelsea'yi 1-0'la geçerek puanını 6'ya çıkardı. Maçın tek golünü, 46'ncı dakikada Federico Chiesa kaydetti.

E Grubu'nda Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Kiev'i Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Choupo-Moting'in ağları sarsmasıyla 5-0 yendi.

BARCELONA KAYIP

E Grubu'nun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Portekiz ekibinin gollerini 3 ve 79’uncu dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Katalan temsilcisi, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

RONALDO’DAN BİR REKOR DAHA

F Grubu'nda ise geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Villarreal, 53’üncü dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5'inci dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Turnuva maçlarında 178’inci kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Erbil Saatiyle 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0