ABD: Şam yönetimiyle ilişkilerimizi normalleştirme planımız yok

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ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Ürdün'ün Suriye ile ticari uçuşları yeniden başlatması ve iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını değerlendirdi.

Reuters muhabirinin sorularına yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Şam rejimiyle ilişkilerle ilgili şunları söyledi:

“Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, ABD Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi normalleştirmeyecek veya geliştirmeyecek ve başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmeyecek.”

Sözcü, “Esad bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD'nin kendi hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil” dedi.

Suriye’de istikrarın nasıl tesis edileceği konusuna da değinen bakanlık sözcüsü, “Suriye'de ve daha geniş bir bölgede istikrarın ancak tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden bir siyasi süreçle sağlanabileceğine inanıyoruz. Kalıcı bir siyasi çözümün devam etmesini sağlamak için müttefikler ve BM ile birlikte çalışmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Ürdün, temmuz ayında Suriye'nin Dera kentindeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cabir Sınır Kapısını geçici olarak kapatmıştı.

Dera'daki karmaşanın sona ermesi ve Suriye ordusunun bölgede denetimi ele almasıyla sınır kapısı yeniden açılmış, ayrıca Amman yönetimi Şam ile ticari uçuşları yeniden başlatma kararı almıştı.