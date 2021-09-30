Politika

AB’den Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro destek

Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ilave kaynak sağlamaya hazırlanıyor.
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HABER MERKEZİ

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasına onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı anımsatılarak, sığınmacıları desteklemek için AB bütçesinden 149,6 milyon euro ilave fon aktarılacağı kaydedildi.

Söz konusu kaynakla Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılay Kart'ların finanse edileceğine işaret edilen açıklamada, programla Türkiye'deki 1,8 milyon sığınmacının kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için aylık nakit transferi sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğu belirtildi.

Söz konusu desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

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