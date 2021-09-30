Sağlık

Yeni deney: Coronavirüs kaynaklı koku kaybına karşı A vitamini

Yeni tip coronavirüsten (Covid-19) kaynaklanan koku kaybının önüne geçilebilmesi için A vitamini içeren burun damlalarıyla ilgili yeni bir deney başlatıldı.
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dünya araştırma Covid-19 koku kaybı A vitamini

HABER MERKEZİ

İngiltere'deki araştırmacılar, A vitamini burun damlalarının Covid-19’a yakalanmış bazı kişilerde koku kaybı veya koku alma duyusunda meydana gelen değişiklikleri tedavi edebileceği görüşünde.

East Anglia Üniversitesi, bu görüşten yola çıkarak 12 haftalık bir deneme başlattı.

Gönüllü hastaların hepsinden çürük yumurta ve gül gibi güçlü kokuları koklamaları istenecek. A vitaminin koku yollarını veya sinirlerini tamir edip etmediği kontrol edilecek.

Araştırmacılar kokuları tanımakla bağlantılı beyin alanlarındaki aktiviteyi inceleyecek.

Norwich Tıp Okulu ve James Paget Üniversitesi Hastaneleri'nden Prof. Dr. Carl Philpott " A vitamini burun damlaları ile hastaların beyinlerinde hasarlı koku yollarının aktivitesinde bir artış olup olmadığını öğrenmek istiyoruz” dedi.

Uzmanlar, A vitaminin fazlasının zararlı olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

 

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