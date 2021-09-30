Hava kirliliği raporunda Bitlis, Hakkari ve Muş vurgusu

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Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) "Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri" başlıklı çalışmasına göre, geçen yıl Türkiye'de hava kalitesi ölçümü yapılan istasyon sayısı arttı.

Geçen yıl yeterli derecede ölçüm yapılabilen 175 istasyonun yüzde 97,7'sinde yıllık partikül madde değerleri ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kılavuz sınır değerlerinin üzerinde olduğu görüldü.

Muş, Iğdır, Ağrı İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük ve Ankara'daki 15 istasyonda 2020 boyunca yapılan ölçümlerde "yüksek hava kirliliği" gözlenirken, sadece Bitlis ve Hakkari'de hava kirliliği (PM10) WHO’nun kılavuz değerlerinin altında ölçüldü.

Rapora göre, hava kirliliğinin en yüksek oranda olduğu Muş'ta yılın 306 günü kirli hava solundu.

KİRLİ HAVA COVID-19'UN VÜCUDA GİRİŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Rapora göre, Türkiye'de son 10 yılda sıcak hava dalgalarının artması ve yaşanan orman yangınları, hava kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer aldı.

Orman yangınlarında oluşan hava kirliliği ve dumanın içindeki partikül madde, yer seviyesi ozonu ve karbonmonoksit maruziyeti, en büyük sağlık riskini oluştururken, 2020'de Hatay Samandağ'da yaşanan yangın sebebiyle havaya iklim değişikliğine de sebep olan siyah karbon kirleticisi salındı.

Raporda, hava kirliliğinin daha yüksek olduğu bölgelerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının daha yüksek olduğu tespit edildi.