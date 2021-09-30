Sağlık

Rojava için uyarı: İnsani bir felaketle karşı karşıya kalınacak

Yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı gerekli yardımların yapılmaması durumunda Rojava’nın insani bir felaketle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava coronavirüs salgın felaket

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Kurulu, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Rojava’da son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 279 yeni vaka tespit edildi, 7 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mistefa da basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Rojava Sağlık Kurulu’nun salgına karşı herhangi bir yardım almadığını ifade eden Mistefa, Rojava’da 15 bölgede karantina merkezinin bulunduğunu, coronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere yüksek oksijen cihazlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sağlık Kurulu'na gerekli yardımın yapılmaması durumunda durumun kontrolden çıkacağını ve hızla yayılan salgın ile karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunan Dr. Ciwan Mistefa, “Önümüzdeki günlerde insani bir felaketle karşı karşıya kalınmaması için Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve ilgili kuruluşları Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine yardım etmeye çağırıyorum” dedi.

Rojava’da şimdiye kadar 27 bin 845 bin kişi coronavrüse yakalandı, 2 bin 156 kişi iyileşti, 932 kişi de hayatını kaybetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv