Rojava için uyarı: İnsani bir felaketle karşı karşıya kalınacak

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Kurulu, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Rojava’da son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 279 yeni vaka tespit edildi, 7 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mistefa da basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Rojava Sağlık Kurulu’nun salgına karşı herhangi bir yardım almadığını ifade eden Mistefa, Rojava’da 15 bölgede karantina merkezinin bulunduğunu, coronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere yüksek oksijen cihazlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sağlık Kurulu'na gerekli yardımın yapılmaması durumunda durumun kontrolden çıkacağını ve hızla yayılan salgın ile karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunan Dr. Ciwan Mistefa, “Önümüzdeki günlerde insani bir felaketle karşı karşıya kalınmaması için Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve ilgili kuruluşları Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine yardım etmeye çağırıyorum” dedi.

Rojava’da şimdiye kadar 27 bin 845 bin kişi coronavrüse yakalandı, 2 bin 156 kişi iyileşti, 932 kişi de hayatını kaybetti.