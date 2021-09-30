Macron’dan Neçirvan Barzani’ye mektup

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Erbil ziyaretinde gördüğü sıcak karşılamadan ötürü Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye teşekkür mektubu gönderdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Olivier Decottignies'i kabul etti.

Görüşmede, Decottignies, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un teşekkür mektubunu Neçirvan Barzani’ye takdim etti.

Mektupta Macron, “Bağdat ve Paris’ta daha önceki görüşmelerimizde Erbil'i ziyaret edeceğime dair söz verdiğim gibi geldiğim Erbil'de bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için Fransa adına size teşekkür etmekten onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

“Fransa ve Kürdistan Bölgesi, yüksek düzeyde sürdürmemiz gereken tarihi ve benzersiz bir ilişkiye sahiptir” diyen Macron, “Bu dostluk, güven ve sadakat ruhu, değişen görüşlerimizin zenginliğine de yansıdı. Ayrıca bu sadakat ve dostluk Başkan Mesud Barzani ve şehit Hucam Surçi’nin ailesiyle yaptığım görüşmede de ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin ‘Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’nda kaydedilen ilerlemeden yararlanacağına inandığını kaydeden Macron, “Fransa'nın terörle mücadelede, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmede sizlerle çalışmaya devam edeceğini bir kez daha teyit ediyorum. Sayın Başkan, başarınız için en içten dileklerimi kabul etmenizi rica ediyorum” ifadeleriyle mektubunu bitirdi.