Politika

ABD'de vaka sayısı 43 milyon 356 bini geçti

ABD'de, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya çıktı, 120 bin 929 artışla vaka sayısı da 43 milyon 356 bin 406 oldu.
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kürdistan ABD coronavirüs salgın vaka

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 120 bin 929 artarak 43 milyon 356 bin 406 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya ulaştı.

California, 4 milyon 711 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 58 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 980 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 851, New York'ta 55 bin 310 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 43 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 335 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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