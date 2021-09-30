Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 629 Covid-19 testi yapılırken, 1353 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1218 kişi sağlığına kavuşurken, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 130 bin 227 Covid-19 testi yapılırken, 332 bin 221 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 297 bin 936 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 873 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 412 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.