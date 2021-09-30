Politika

Macron’dan Başbakan’a teşekkür mektubu

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Decottignies, Başbakan Mesrur Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mektubunu takdim etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Emmanuel Macron Fransa

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür mektubu gönderdi.

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Olivier Decottignies'i kabul etti.

Görüşmede Decottignies, Başbakan Mesrur Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mektubunu takdim etti.

Macron mektubunda, Erbil’i ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan ötürü Başbakan’a teşekkür etti.

Fransa ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tarihi ve eşsiz ilişkileri olduğuna dikkat çeken Makron, ikili ilişkilerin üst seviyede tutulması gerektiğini belirtti.

Macron, Fransa’nın terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal çıkarları geliştirme doğrultusunda Kürdistan Bölgesi’ne bağlı olmaya devam edeceğini vurguladı.

 

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