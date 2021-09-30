Macron’dan Başbakan’a teşekkür mektubu
ERBİL (K24)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür mektubu gönderdi.
Başbakan Mesrur Barzani, Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Olivier Decottignies'i kabul etti.
Görüşmede Decottignies, Başbakan Mesrur Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mektubunu takdim etti.
Macron mektubunda, Erbil’i ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan ötürü Başbakan’a teşekkür etti.
Fransa ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tarihi ve eşsiz ilişkileri olduğuna dikkat çeken Makron, ikili ilişkilerin üst seviyede tutulması gerektiğini belirtti.
Macron, Fransa’nın terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal çıkarları geliştirme doğrultusunda Kürdistan Bölgesi’ne bağlı olmaya devam edeceğini vurguladı.