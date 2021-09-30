Politika

Neçirvan Barzani, Katarlı büyükelçiyi kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar’ın Bağdat Büyükelçisi Halid bin Hamed el-Suleyti’yi kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Halid bin Hamed el-Suleyti Katar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar’ın Bağdat Büyükelçisi Halid bin Hamed el-Suleyti’yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Katar’la ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, özellikle de ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Katarlı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta çeşitli alanlarda yatırım yapması ele alındı.

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’nın yanı sıra Irak’ın komşu ülkelerle ilişkilerinin önemi, Irak’ta yapılacak genel seçimler ve iki taraf için önemli bazı konular masaya yatırıldı.

 

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