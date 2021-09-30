Türkiye’de salgın: 29 bin 104 yeni vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 119 kişi de iyileşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 366 bin 394 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.”