Irak’ın en yoksul vilayeti belli oldu

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’a 280 km uzaklıktaki Semave vilayeti, ülkenin en yoksul vilayeti olarak belirlendi.

Irak Planlama Bakanlığı’nın son verilerine göre Semave’de işsizlik oranı yüzde 52’ye yükseldi.

Semave Vali Yardımcısı Hamid Hasani, vilayet için tahsis edilen bütçenin gerekli hizmetleri yerine getirmeye yetmediğini ve bunu hükümete bildirdiklerini belirtti.

Irak hükümeti tarafından coğrafik genişlik ve nüfusa göre bütçe tahsisinin yapıldığını kaydeden Hasani, bütçenin gerekli düzeyde olmadığını ve işsizliğin kentte artmasından ötürü gençlerin göç ettiğini ifade etti.

Irak’ın güneyindeki Semave’nin nüfusu 420 bin olup, 2002’de vilayetin nüfusu 250 bindi.

Irak Planlama Bakanlığı verilerine göre ülkedeki yoksulluk oranı yüzde 30’a ulaştı.