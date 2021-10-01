Politika

‘El Kaide lideri İdlib’de ABD saldırısında öldürüldü’

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde üst düzey bir El Kaide liderinin ABD'nin düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
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Suriye'nin İdlib kenti
Suriye'nin İdlib kenti
suriye İdlib ABD İHA saldırısı Pentagon El Kaide

HABER MERKEZİ

Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü aktardı.

Haberde Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğu belirtildi.

Öte yandan Fox News’e konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib'de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Daha önce DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi de İdlib'in batısında ABD'nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.

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