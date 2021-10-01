Kuzey Kore: Yeni bir uçaksavar füzesi test ettik

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Kuzey Kore'nin resmi Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan haberde, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bilimleri Akademisi, 30 Eylül'de yeni geliştirilen bir hava savunma füzesini test etti. Test atışı, füzenin genel savaş işlevini ve fırlatma rampası, radar ve muharebe komuta aracının pratik kabiliyetini saptamayı amaçlıyordu" denildi.

Ayrıca haberde, son zamanlardaki test atışlarının, farklı türlerdeki uçaksavar füze sistemlerinin ileriye dönük araştırma ve geliştirmesinde büyük önemi olduğu belirtildi.

Geçen haftalarda Japonya, Güney Kore ve ABD'den üst düzey diplomatların düzenlediği üçlü toplantıda, Kuzey Kore'nin füze denemelerine verilecek muhtemel karşılık ele alınmıştı.

Taraflar, Pyongyang'a yönelik yaptırım baskısıyla birlikte diyalog sürecini de devam ettirerek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Savunma Bilimleri Akademisi'nin Jagang eyaletine bağlı Ryongrim ilçesinin Toyang-ri bölgesinde 'Hwasong-8' tipi bir hipersonik füzeyi test ettiği bildirilmişti.