Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında Asiltürk hayatını kaybetti.

Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

KOCA'DAN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Asiltürk'ün vefatına ilişkin bir açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, "Son dönemde coroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanımlarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest sonucunda kaybetmiş bulunuyoruz" dedi.

Asiltürk’ün aşı olup olmadığı sorulan Koca, “Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.