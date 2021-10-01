Araştırma: Aynı anda hem Covid-19 hem grip aşısı olmak güvenli mi?

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Kuzey Yarımküre'de Covid-19 tedbirleri büyük oranda gevşetildiği, bazı ülkelerde tamamen kaldırıldığı için havalar daha da soğuduğunda grip vakalarında artış bekleniyor.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları da grip aşısı ve Covid-19 aşısının yakın zamanlarda yaptırılmasının ne gibi etkileri olabileceğini araştırdı.

3 farklı grip aşısı ile coronavirüs aşıları Pfizer ve AstaZeneca ile yapılan araştırmada aynı gün bir koldan grip aşısı, diğer koldan da coronavirüs aşısı uygulandı.

Bir gruba ilk gün Kovid-19 ve grip aşısı vurulurken ikinci gün plasebo verildi. İkinci bir gruba da ilk gün Covid-19 aşısı ve plasebo, ikinci gün grip aşısı uygulandı.

İngiltere ve Galler'deki 12 bölgede 679 gönüllüyle yapılan bu araştırma sonucunda iki aşıyı aynı anda yaptırmanın yan etkilerin orta dereceyi geçmediği görüldü. Katılımcıların yüzde 97'si de gelecekte aynı anda iki aşı yaptırmaya soğuk bakmadığını dile getirdi.

Tam sonuçları dünyanın önde gelen hakemli bilim dergilerinden Lancet'te yayınlanacak olan araştırmanın başındaki Rajeka Lazarus'a göre bu sonuçlar sayesinde, her iki aşıyı da vurulması gerekenlerin gitmek zorunda olduğu randevular azalabilir.