Politika

Sadr’dan komşu ülkelere: Irak’ın içişlerine karışmayın

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, komşu ve diğer ülkelere ‘Irak’ın içişlerine karışmayın’ çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mukteda es Sadr
Mukteda es Sadr
Irak Mukteda es-Sadr komşu ülkeler çağrı Irak

ERBİL (K24)

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada komşu ve diğer ülkelerin Irak’ın içişlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Sadr, “Irak’ın içişlerine karışmayın yoksa gelecekte Iraklılar da sizin içişlerinize müdahale eder” ifadelerini kullandı.

Sadr bir başka paylaşımında ise “Irak, Iraklılar için kurulmuştur” dedi.

Daha önce seçimleri boykot etme kararı alan Sadr Hareketi, kararından vazgeçerek seçimlere katılacağını duyurmuştu.

Sadr yaptığı açıklamada, siyasi taraflardan reform belgesi aldığını belirterek, söz konusu reformların uygulanması için parlamanto çatısı altında yer almaları gerektiğini ifade etmişti.

Seçimlere geri dönmenin mümkün olduğunu söyleyen Sadr, Irak'ı yolsuzluk ve işgalden kurtarmak için seçimlere büyük azim ile katılacaklarını dile getirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv