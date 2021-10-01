Sadr’dan komşu ülkelere: Irak’ın içişlerine karışmayın

ERBİL (K24)

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada komşu ve diğer ülkelerin Irak’ın içişlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Sadr, “Irak’ın içişlerine karışmayın yoksa gelecekte Iraklılar da sizin içişlerinize müdahale eder” ifadelerini kullandı.

Sadr bir başka paylaşımında ise “Irak, Iraklılar için kurulmuştur” dedi.

Daha önce seçimleri boykot etme kararı alan Sadr Hareketi, kararından vazgeçerek seçimlere katılacağını duyurmuştu.

Sadr yaptığı açıklamada, siyasi taraflardan reform belgesi aldığını belirterek, söz konusu reformların uygulanması için parlamanto çatısı altında yer almaları gerektiğini ifade etmişti.

Seçimlere geri dönmenin mümkün olduğunu söyleyen Sadr, Irak'ı yolsuzluk ve işgalden kurtarmak için seçimlere büyük azim ile katılacaklarını dile getirmişti.