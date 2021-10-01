Almanya'da göçmen kökenlilerin oranında artış

HABER MERKEZİ

Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı 2020 yılını kapsayan verilere göre, 83,2 milyon nüfuslu Almanya'da 21,9 milyon göçmen kökenli yaşıyor.

26 Eylül'de yapılan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar arasında 7,9 milyon göçmen kökenli bulunuyordu. Bu rakam ülkedeki göçmen kökenli toplam nüfusun yüzde 36'sına denk geliyor.

Göçmen kökenliler nüfusun yüzde 26,7'sini, seçmenlerin ise yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Almanya'da seçme hakkına sahip göçmen kökenlilerin yüzde 41'inin, yani 3,2 milyon seçmenin Almanya doğumlu olduğu, bu grupta 595 bin seçmenin ebeveynlerinin Türkiye'de doğduğu, bu grubu 272 bin kişiyle Polonya ve 165 bin kişiyle İtalya kökenlilerin izlediği bildirildi.

Almanya'da seçme hakkına sahip olan göçmen kökenli vatandaşların yüzde 59'u, yani 4,7 milyonu ise Almanya dışında doğdu. Bu kişilerin doğum yerlerinin sırasıyla Polonya, Kazakistan ve Rusya olduğu ve ortalama 31 yıldır Almanya'da yaşadıkları kaydedildi.

Göçmen kökenli Alman seçmenlerin yüzde 36'sının doğumdan itibaren Alman vatandaşlığına sahip olduğu, yüzde 32'lik bölümünün Alman vatandaşlığına sonradan geçtiği belirtildi.

SEÇMENLERDE ÇİFTE VATANDAŞ ORANI YÜZDE 3

Alman seçmenler arasında çifte vatandaşlığa sahip olanların oranının ise yüzde 3 olduğu bildirildi. Çifte vatandaşlar arasında en büyük grubu yüzde 17 ile Polonya, yüzde 15 ile Rus ve yüzde 6 ile İtalyan vatandaşları oluşturdu.

Almanya'da yabancı ülke vatandaşlığına sahip ve oy kullanma hakkı bulunmayan toplam 8,7 milyon yetişkinin yaşadığı da kaydedildi. Almanya'da, kendisi ya da ebeveynlerinden biri yabancı bir ülke vatandaşı olarak doğmuş kişiler göçmen kökenli olarak kabul ediliyor. (Kaynak: DW)