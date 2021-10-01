Ankara’dan Yunanistan-Fransa anlaşmasına tepki

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa ve Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanju Bilgiç, “Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakı'na zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türkiye’nin bu anlaşmalar karşısında kararlılığının daha da artacağına vurgu yaparken “Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ile imzaladıkları yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'ın Fransa'dan üç yeni fırkateyn alacağını duyurmuştu.

Fransız medyası Yunanistan ile yapılan anlaşmanın 5 milyar euro değerinde olduğunu yazmıştı.