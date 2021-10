Erdoğan: Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı açılışında konuştu.

Açılış konuşmasında yeni anayasa çalışmalarından söz eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize yeni anayasa kazandırma teklifinin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. Anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok önemli konuda adım attık, atmayı sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi korurken, Kıbrıslı kardeşlerimizin iki devletli çözümüne destek olduk. Filistin ve Kudüs'ten Keşmir'e, Afrika'da yoksullukla mücadele eden insanlara kadar herkese gönül kapımızı açık tutacağız. Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik ne soykırım vardır. Bunun için her yere alnımız ak şekilde gidiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin benimsenmesinin sebebi budur. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler bunun doğruluğun işaret etmektedir.”

SURİYE İÇ SAVAŞI VE MÜLTECİLER KONUSU

Erdoğan, “Artık onuncu yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye, tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Ellerinde ne varsa alınıp, işkence edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl ne kadar insanın hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor” şeklinde konuştu.

“İki yüzlülüğün benzerini Suriye'deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sadece Türkiye, bu karanlık örgütle sahada karşı karşıya gelmiş ve birileri tarafından şişirilen balonu kısa sürede patlatmıştır. Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sananlar, yaşanan her siyasi çalkantıyla işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar. Afrika'daki kıtlığın tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacaktır. Biz insani görevimizi yaptığımız için üstesinden gelemeyeceğimiz bir güvenlik ve refah krizine sürüklenmedik ama bu saikle insanlıktan çıkanlar asla huzur bulmadılar ve bulamayacaklar.”

KÜRT SORUNU

Kürt sorunu konusundaki tartışmalara değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Yeni güvenlik anlayışımız sayesinde sınırlarımızı dibinde terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Bu meseleyi hâlâ istismar konusunu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Son 19 yılda ülkemizin demokraside ve kalkınmada kat ettiği mesafeye yaklaşık 8 yıldır ardı ardına yaşadığımız çok boyutlu sınamaları da eklediğimizde ortaya hepimiz için ümit verici bir fotoğraf çıkıyor. Sahip olduğumuz her yeni imkân ve başarıyla, üstesinden geldiğimiz her kritik sınama bizim için aydınlık bir geleceğe giden yolda kat ettiğimiz mesafe anlamına geliyor.”

Erdoğan, “Her alanda hedeflediğimiz seviyelere ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu sınamalar içinde ekonominin hem her insanın hayatına dokunan yönü hem de diğer tüm atılımların itici gücünü oluşturması sebebiyle ayrı bir önemi vardır” diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN 19 YILDA ELDE ETTİĞİ HER KAZANIM GİBİ EKONOMİNİN DE SORUMLULUĞU BİZE AİTTİR"

Ekonomideki gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan, “Türkiye’nin 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Ülkemizin IMF’e olan 23,5 milyar dolarlık borcunu 2013 yılı mayıs ayında tamamen bitirerek bir dönemi kapatmış olduk. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları MB rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı” dedi.