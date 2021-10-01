Yaşam

Rusya’da 100 yıl sonra bir ilk: Hanedan düğünü yapıldı

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.
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HABER MERKEZİ

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünya evine girdi.

Rusya’da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya’da ikamet ediyor.

Rusya İmparatorluğu’nun son çarı 2’inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918’de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

George Romanov, Nikolay’ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova’nın oğlu olarak Madrid’de doğmuştu.

 

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