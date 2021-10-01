Politika

Afganistan'da Taliban'a bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
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dünya Afganistan Taliban DAİŞ saldırı

HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda terör örgütü DAİŞ üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.

Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DAİŞ saldırılarını artırdı.

DAİŞ'in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DAİŞ'in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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