Türkiye’de coronavirüs: 210 ölüm, 28 bin 873 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 873 vaka tespit edildi.

Türkiye 356 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 224 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız.”