Hewraman’da el ürünleri festivali

HEWRAMAN (K24)

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin ardından Hewraman’da (Hewramanê Text) ilk el ürünleri festivali düzenlendi.

Dünya Turizm Günü dolayısıyla Hewraman’da düzenlenen el ürünleri festivaline Sine ve Kirmaşan eyaletlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Festivalde el ürünlerini sergileyen Hewramanlılar, bölgelerine daha çok turistin gelmesini istediklerini belirtti.

Hewramanlılar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasına rağmen, İran hükümetinin bölgeye turistlerin yönelmesi için altyapısal çalışma yürütmediğini ifade etti.

Festivalde konuşan Sine Eyaleti Misafirhaneler Birliği Başkanı Abdulhamid Hamidi, Tahran yönetiminin Hewraman’da otel ve güncel turizm mekanları inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Hamidi, bu şekilde turistler bölgeye rağbet edeceğini, halkın da bu durumdan istifade edeceğini belirtti.

Def başta olmak üzere Kürt kültüründe köklü yere sahip müzik aletleri ve kendine has mimarisiyle ünlü Hewraman, Doğu Kürdistan’ın Sine ve Kirmaşan eyaletleriyle Kürdistan Bölgesi üçgenindeki 409 bin km’lik alanıyla UNESCO listesine girmişti.