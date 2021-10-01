Politika

Başbakan’dan aşılanma çağrısı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, bir kez daha aşılanma çağrısı yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Covid-19 aşı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon dozu aşkın Covid-19 aşısının yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, bir kez daha aşılanma çağrısı yaptı.

Şimdiye kadar 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığını kaydeden Başbakan, aşılanma sürecinin 171 merkezde iyi bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

628 bin ilk doz aşının yapıldığını bildiren Başbakan, 410 bin ikinci doz aşının yapıldığını kaydetti.

1 buçuk milyon doz aşının daha temin edildiğini vurgulayan Başbakan, “Birlikte Kürdistan’ı koruyalım, aşı olun” ifadelerini kullandı.

 

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