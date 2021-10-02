BM’den İdlib uyarısı: Covid-19 vakaları yüzde 170 arttı

HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Covid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.

İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Covid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Covid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.

İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Covid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

BM'ye göre Suriye'nin kuzeybatısında nüfusun yüzde 97'si, aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve insani yardım ve temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor.